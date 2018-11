Waterschapsbelasting Vallei en Veluwe met paar euro omhoog

VIDEO Kooplui vrezen voor voortbe­staan van de Apeldoorn­se markt

8:13 Apeldoornse markthandelaren hebben geen goed woord over voor het plan van de gemeente Apeldoorn om het vergunningstelsel aan te passen. Als dat doorgaat, is dat volgens hen het begin van het einde. ,,Dit is de doodsteek voor de markt.’’