Waterspeelplaats en nieuw waterrad bij De Middelste Molen in Loenen

Het jaar 2019 was een recordjaar voor de ambachtelijke papierfabriek aan Kanaal Zuid 497 in Loenen. ,,Ruim tienduizend bezoekers’’, vertelt Gert van Harten. De fabriek kreeg de afgelopen jaren veel media-aandacht. Zo waren ze onlangs te zien in ‘Hier zijn de Van Rossems’ en hield het Sinterklaasjournaal er in 2019 twee draaidagen. ,,Het is altijd goed en leuk als de molen weer even onder de aandacht gebracht wordt’’, vindt Van Harten.