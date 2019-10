Waterstof-pionier Theo Hendriks (71) uit Hoenderloo: ‘Ik ga het allemaal nog meemaken’

De doorbraak komt er aan. Niemand twijfelt er nog over dat waterstof de nieuwe energie van de toekomst wordt. Er rijden inmiddels streekbussen in Gelderland op zijn brandstofcelsystemen (de ‘waterstofmotor’), Duitsland bestelde er een paar weken geleden elf en hij gold tijdens de Gelderse waterstofhandelsmissie naar China in de laatste week van september als de nestor van het gezelschap bij wie je gerust met alle waterstofvragen terecht kunt. Hij wil nog lang genoeg leven om de grote successen van waterstof te vieren, zegt hij tijdens een interview zittend op een stoepje aan de rand van de internationale waterstofconferentie in de Chinese stad Rugao (bij Shanghai). ,,Dat gaat me lukken, dat weet ik zeker. We staan op de drempel van grote ontwikkelingen.”