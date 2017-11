'We are the world'-gevoel bij Apeldoorn voor Serious Request

Apeldoorn voor Serious Request is de naam waaronder vijftien plaatselijke artiesten hun song A family again opnamen. Ze volgen daarmee Handsome Molly, dat zijn single al klaar heeft, en zijn Meneer van Zanten net voor. Die band presenteert volgende week vrijdag haar nieuwe single. Singer-songwriter Reitse Giesbers doet dat samen met het Apeldoorns Popkoor pas een dag nadat de dj's hun intrek hebben genomen in het Glazen Huis.

Meer mensen meedoen

Initatiefnemer Fanuel Coenraad herkent zich volledig in het gevoel van Maat. ,,Toen ik besloot om voor Serious Request aan de slag te gaan had ik het idee om het heel klein te houden. Maar toen ik aan het componeren was, vond ik dat dat zonde. Waarom zouden we het niet groter maken? Wat mij betreft zit het gevoel van We are the world er helemaal in.''