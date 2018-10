WE en Leger des Heils storten zich op tweede leven voor kerstkleding

Kerstmis en Oud en Nieuw zijn dé momenten voor chique kleding met glitters en glimmende schoenen. Wie niet veel geld wil of kan besteden aan een nieuw dinerkleding-setje, wordt op de wenken bediend door de ReShare Store van het Leger des Heils en WE fashion. Zij storten zich samen op het hergebruik van tweedehands party-kledij.

Vanaf de maand december kan het bij ReShare Store Apeldoorn: een feestelijke kerstjurk voor de dame of een strak driedelig pak voor de man voor pakweg twee tientjes. Strikje erbij voor een euro? Of een echt zijden stropdas voor vijftig cent? Geen probleem.

December

De modeketen WE Fashion gaat zich dit jaar sterk maken voor het hergebruiken van feestkleding. Van 6 oktober tot en met 11 november kunnen klanten hun gedragen partykleding inleveren in alle honderd WE-winkels in Nederland. WE Fashion speelt de kleding door naar de tien tweedehandskledingwinkels ReShare Store van het Leger des Heils, waarvan ook een filiaal aan de Brinklaan in Apeldoorn gevestigd is. Vanaf december kunnen klanten snuffelen of er iets van hun gading tussen zit. Als dank voor ingeleverde tweedehands kleding krijgen WE-klanten een kortingscode ter waarde van 25 procent op nieuwe kleding van WE Fashion.

Manager

Terry Tervoert is manager van ReShare Store in Apeldoorn, die afgelopen zomer de deuren opende. ,,In onze winkels van het Leger des Heils hebben we altijd wel partykleding, maar nu hopen we natuurlijk helemaal dat we een extra groot aanbod van extra mooie kwaliteit krijgen voor de decembermaand'', meldt 31-jarige winkelmanager die voorheen werkte voor winkels als de Bijenkorf en A Beautiful Story.

Socialer