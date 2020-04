We gaan dichtbij huis op vakantie en blijven op 1,5 meter afstand: op de Veluwe zijn ze op alles voorbereid

Kommer en kwel in coronatijd? Uitvaart­leid­ster Marinka de Haan ziet vooral prachtige, intense uitvaarten

25 april Marinka de Haan (53) is uitvaartondernemer in Apeldoorn, Epe, Nunspeet, Zutphen en Deventer. Binnen de mogelijkheden van de coronacrisistijd doet ze alles voor een mooi afscheid. En dat gaat heel goed, zegt de Apeldoornse met een vitaal beroep. ,,Ik zie prachtige uitvaarten. Mensen doen heel erg hun best om te laten zien: we leven met jullie mee.’’