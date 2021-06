We mogen weer Oranje kijken in de kroeg, maar sommige Veluwse cafés hebben nog twijfels

Een bubbel van gelukzalig­heid bij Huisje James in Ugchelen

18 juni Na onze idyllische wandeling wacht maître sommelier Inge ons op en brengt ons naar zachte stoelen onder de boho-achtige tent, waarin de sfeer van het verscholen landhuisje is doorgetrokken. We beginnen met prosecco van het huis, huisgemaakte roomboterkoekjes met gruyère en een ambachtelijke worst met tijm terwijl we het aantal gangen doorgeven en laten weten dat ze in het menu nog ergens rekening mee moeten houden, niets in ons geval.