,,We stellen onmogelijke eisen aan onszelf en elkaar"

videoRond zijn vijftigste ontdekte Sjoerd Stellingwerf de rust in zichzelf. Volgens hem koppelen we zelfontplooiing ten onrechte aan prestatie en carrière. ,,Ik laat me niet meer plooien.’’

De eikels vallen uit de bomen en tikken hard op het dak van zijn kapelletje. ,,Wat nu valt, herhaalt zich niet’’, merkt Sjoerd Stellingwerf (60) op. Tien jaar lang was hij redacteur en daarna volgde hij een opleiding tot schaapherder. Nu is hij schrijver en dichter en leeft hij in een oud huis op een industrieterrein aan de rand van Apeldoorn. ,,Afgezonderd, maar niet geïsoleerd. Ik trek me graag terug. Er komen nog genoeg mensen. Mijn drie kinderen zie ik geregeld. Je leeft vooral om anderen te zien’’, benadrukt hij.

Zijn kapel annex schrijfhut liet hij bouwen voor een vriend met een handicap. ,,Hij kon niet meer bij mij thuis komen, ik heb een appartement op de eerste etage. Als ik mensen ontvang, praten we wat of we bidden.’’

Na een jeugd met een overdaad aan negatieve prikkels merkte Sjoerd al jong dat hij veel baat heeft bij rust in de natuur. ,,Als kind keek ik al uren naar de bomen tegenover ons huis. De eiken, esdoorns en berken waren mijn bakens.’’ Hij leerde observeren van zijn vader, een kunstschilder die dagenlang op de Veluwse heide zat te werken. ,,Ik genoot ervan hoe hij opging in de natuur en verwonderde me er over wat zijn handen schiepen. Die intense verstilling, daar denk ik nog vaak aan.’’

Overspannen

Zelf wilde Sjoerd ‘werkman’ worden. In de plantsoenendienst, boswachter of schaapherder. ,,Als het maar in de buitenlucht is, en met beide voeten op de aarde.’’ Toch werd hij journalist en redacteur op een kantoor. ,,Dat was inderdaad niets voor me. Ik zette een ventilator op mijn bureau om de wind te voelen.’’Als dertiger raakte hij tweemaal overspannen. ,,Je denkt dat je faalt. Omdat je niet voldoet aan de verwachtingen van anderen. De kerk, het werk, de groep en de samenleving. Ik probeerde me aan te passen maar forceerde mezelf.’’

Maatschappij vol angsten

Volgens hem koppelen we het woord ‘zelfontplooiing ten onrechte aan prestatie en carrière. ,,We schrijven elkaar voor waaraan we moeten voldoen. Mindfulness, meditatie en acceptatie, is zo’n rage omdat we dat domweg niet kunnen. We leven in een maatschappij vol angsten. Juist de tegenslagen en onzekerheden hebben we nodig om ons goed te kunnen ontplooien’’, is Sjoerds ervaring.

Hij roept zijn twee geiten bij zich die hij sinds het voorjaar op het erf heeft staan. ,,Hoe ze heten? Vroom en Dreesmann. Morgen hebben ze weer een andere naam.’’

Echte rust

Tien jaar geleden, toen hij stopte als schaapherder, ontdekte hij pas de echte rust. ,,Een beetje laat, ik had het graag eerder ondervonden’’, erkent hij. ,,Geborgenheid hangt niet af van de plek waar je bent. Het zit in jezelf. Ineens voelde ik: ik mag zijn wie ik ben. Ik durf te bestaan. Over dat moment wil ik niet teveel vertellen maar ik werd gezien. Zo kun je het zeggen. Door wie? Door God en een paar dierbaren.’’

Mensen raken vervreemd van zichzelf, beaamt Sjoerd. ,,We willen steeds meer, sneller en sensationeler. We zetten zelfs de natuur naar onze hand. We vluchten voor de realiteit. Hoe vind je aansluiting bij anderen als je geen contact hebt met jezelf’’, vraagt Sjoerd zich af. ,,We zijn in een rare modus van zelfdestructie beland. Door onmenselijke eisen te stellen. Het is nooit genoeg.’’Terwijl hij de geiten brood voert, kijkt hij om zich heen. ,,Wat wil je nog meer. Ik heb honderd procent ruimte nodig om me goed te voelen. Ik laat me niet langer plooien.’’