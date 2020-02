Webshop in gereedschap failliet, maar waarom liggen er matrassen in het pand in Apeldoorn?

Meer woningen in hoek van Zuidbroek Apeldoorn: deel buurt boos, politiek blij

7:00 Een stuk van de wijk Zuidbroek mag bebouwd worden met meer woningen dan eerder de bedoeling was. Een deel van de buurt baalt daar enorm van, maar de Apeldoornse gemeenteraad is er juist blij mee: in deze tijd is elke extra woning welkom.