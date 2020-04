Websuper Picnic vindt broodnodige ruimte op Ecofactorij in Apeldoorn

Aan de keukenta­fels van Apeldoorn­se ambtenaren en bestuur­ders was het niet eerder zó druk

11:03 Ze schaken op heel veel borden tegelijk. Terwijl de maatschappij op veel plekken tot stilstand is gekomen, is het spitsuur op het Stadhuis van Apeldoorn. Of beter gezegd: aan de keukentafels en in de werkkamers van ambtenaren en bestuurders. De Stentor kreeg een inkijkje, zelfs in besloten overleg.