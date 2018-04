Week geen trein tussen Apeldoorn en Amersfoort

Belrondje was aanzet tot rooftocht op minima-kaarten in Apeldoorn

11 april De jongeren die begin vorige maand in Apeldoorn op rooftocht gingen naar kortingskaarten voor minima, tipten elkaar telefonisch dat de gemeente deze kaarten had verzonden. Daarna zochten ze 'willekeurig' of in brievenbussen of ze daar kaarten vonden.