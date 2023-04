Weekendtips: Cultuur bij je buur, yogales in Apenheul en meer

Uitslaande brand ontstond op nachtkast­je, vier woningen in Apeldoorn voorlopig onbewoon­baar

Na de brand aan de Staringlaan in Apeldoorn is asbest gevonden. Vanmiddag zijn er hekken geplaatst om het complex met vier duplexwoningen. Bij de brand, in de nacht van dinsdag op woensdag, raakte een 85-jarige bewoonster zwaargewond. Het vuur ontstond niet, zoals eerder gedacht, in de keuken, maar op een nachtkastje.