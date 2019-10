Weekendtips: Halloween en speuren naar kabouter-sporen

Een extra uur en op veel verschillende plaatsen activiteiten rond Halloween. Voor wie er dit weekeinde op uit gaat is het goed om te weten dat het morgen 18 graden wordt, terwijl zondag het kwik bij 12 graden blijft steken. Het verschil tussen wel of geen jasje aantrekken. Maar niet alleen buiten, ook binnen is er keuze genoeg.

Twee dagen jazz in Zutphen - Alsof de organisatie van Festival Jazz & So in Zupthen het al maanden van tevoren wist. Morgen wordt het muzikale feest buiten gevierd, zondag in de kroegen. Op zaterdag komen de jazzklanken de liefhebbers op straat tegemoet bij Jazz at the Marketplace. Streetparade-bands maken het centrum van Zutphen deze dag extra sfeervol. Zondag staat in het teken van Jazz at the Pubs met uiteenlopende optredens in ruim twintig horecazaken in Zutphen. Voor ieder wat wils: Van dixieland tot bebop, van free jazz tot fusion. Van puur en ingetogen, tot toegankelijk en uitbundig.

Donkere toren in Steenwijk - Het invoeren van de wintertijd betekent ook dat zaterdagavond in het teken staat van de landelijke campagne Nacht van de Nacht. Het betekent dat op veel plekken het licht een nacht lang uitblijft. Wie benieuwd is hoe de Steenwijker toren er in het donker uitziet moet daar zaterdagavond een kijkje nemen. De gemeente Steenwijkerland en de Business Club Steenwijk geven gehoor aan de oproep van de lokale werkgroep ‘Ik begin’ en houden voor de gelegenheid de lampen uit. Wethouder Tiny Bijl: ,,Het is goed om je bewust te zijn van wat verlichting doet. Natuurlijk is veiligheid een belangrijk uitgangspunt. Tegelijkertijd kun je ook kijken waar verlichting écht nodig is en waar het misschien wat minder kan. Daarom ondersteunen we deze actie van harte en dragen we bij door tijdens de Nacht van de Nacht de verlichting van de toren te doven.’’

Streekmarkt en Wilde Weken op de Hoge Veluwe - Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft dit weekeinde verschillende evenementen in huis. Wie daar bij wil zijn moet bij de entree van het park de reguliere toegangsprijs betalen. In het Centrumgebied wordt morgen een streekmarkt gehouden. Bezoekers kunnen kennis maken met lokale producten en hun makers. Zo zijn er verschillende soorten kazen, vleeswaren, speciaal bieren en suikervrije en glutenvrije producten. Naast de lekkernijen zijn er ook producten aanwezig zoals huiden, vachten en producten van alpacawol.

Daarnaast is het de laatste kans om aan de activiteiten van de Wilde Weken mee te doen. Dat betekent in een paar woorden: Wilde dieren spotten en wild spelen, wild eten en wild doen. Dat allemaal op een open plek in bet bos. Kinderen kunnen meedoen aan onderzoeksopdrachten over het wild. Wie wil kan zelf een pootafdruk maken, of een klimparcours afleggen. En na afloop kan er een pindakaaspothouder voor de vogels geknutseld worden (één per gezin).

Griezelen met Halloween - Wie Halloween zegt denkt al snel aan de Fright Nights van Walibi. Maar er valt nog veel meer te griezelen. Zo zijn er diverse winkelcentra in de regio die de klanten schrik aan gaan jagen. Tegelijk zien we veel evenementen op de agenda staan die al helemaal zijn uitverkocht. Zo kan er bij de spooktocht van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) niemand meer bij. En ook bijvoorbeeld de scare tocht tijdens Halloween onder de Toren in Deventer is al uitverkocht. Voor de Griezeltocht Harderwijk zijn nog wel kaarten te koop.

Wat de durfals bij het Harderwijkse Hillbilly Hell Hole te wachten staat? Er staan 35 acteurs klaar om het de bezoekers dun door de broek te laten lopen. De meeste acteurs zijn ervaren en hebben hun rol al veel vaker hebben gespeeld. De club vrijwilligers die de Griezeltocht organiseren heeft ook de hulp ingeroepen van een gediplomeerde grime-artiest waardoor ze de meest gruwelijke verminkingen nu onder de knie hebben. Er is ook hard gewerkt aan hutten, gevaarlijke doorsteekjes en donkere tuinpaadjes…

Zoeken naar kabouter-sporen in Nunspeet - Bij het Bezoekerscentrum Nunspeet van Staatsbosbeheer staan allerlei kabouter-gerelateerde activiteiten op de agenda. Kinderen van 3 tot 7 jaar kunnen er speuren naar kaboutersporen. Denk aan geknakte grassprietjes op de plekken waar kabouters gepicknickt hebben, paddenstoelenbankjes en kleine voetsporen. De kinderen worden voordat ze gaan zoeken, uitgedost als kabouter met een rode puntmuts, knapzak en roodgeschminkte wangen. Na afloop mogen ze de muts houden en krijgen ze een leuk aandenken.

Alleen in de kabouterweek is de speurtocht nog spannender dan buiten de herfstvakantie. Er is langs het kabouterpad een schatkistje verstopt. Wat erin zit is een geheim, maar één ding is zeker: het kind dat de schat vindt, krijgt een verrassing.

Uit de bol tijdens Doe's Gek in Zwolle - Nog zo'n activiteit voor kinderen, maar dan binnen. In de IJsselhallen vindt Doe’s Gek plaats. Het gaat volgens de organisatoren om een interactief kinderevenement ‘waar kinderen uitgedaagd worden om te kijken, voelen, proeven, dansen, zingen, bouwen en vooral om lekker gek te doen’. Het is vooral leuk voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar.