Weekendtips: Tour de Terras, Lumido of naar de bioscoop?

Wat gaan we doen dit weekeinde? Koel in een bioscoop bijkomen, toch gewoon naar een warme oogstdag of lekker onderuit op een terrasje naar muziek luisteren? Verkoeling zoeken terwijl de avond valt in het bos vol feeërieke lichtjes of toch naar een Pasar Malam? De temperatuur is er naar om het Indonesisch gevoel te krijgen. Zes tips voor het weekeinde:

Maansverduistering

Voor de totale maansverduistering hoef je niet ver weg vrijdagavond. Het mag dan bloedheet zijn, dat zijn ook de ideale omstandigheden voor de bloedmaan. Rond half tien verschijnt de maan aan de horizon. 22.22 uur is de verduistering maximaal en vanaf 23.14 piept de maan weer tevoorschijn. En het mooie is: dat kun je waarschijnlijk overal bekijken. Zolang je maar buiten bent.

Roggedag

Het zal stoffig zijn. Maar wellicht is dat wel nostalgischer. Lamgs het mooie Beukenlaantje onderaan de Holterberg laten de boeren zien hoe er in verschillende tijdperken graan geoogst werd en wordt. Handmaaiers, paarden, de zelfbinder en de combine gaan aan de slag. Maar ook ploegen met paarden en het inzaaien van stoppelknollen is onderdeel van het programma. De middag start om half twee.

Tour de Terras

In Deventer kun je zaterdagavond gewoon blijven zitten op het terras, terwijl telkens een andere muzikant zijn kunsten voor je neus vertoond. Fijn onder de parasol blijven dus. Het is een speciale editie van Tour de Terras. Omdat de stad 1250 jaar bestaat brengen de 14 verschillende bandjes en zangers een ode aan Deventer in een van hun nummers. De tour begint om 20 uur op de Brink. B

Pasar Malam

Wie zich in het warme Indonesie wil wanen moet dit weekeinde naar Steenwijk voor de grootste Pasar Malam van Noord Nederland. Op de Markt is lekker eten en andere Aziatische producten. Vanaf 11.00 uur tot in de avond is er doorlopend muziek. Er worden 25.000 mensen verwacht.

Lumido

Even de bossen in 's avonds? Ga dan naar Lumido. Het feest van lichtjes en geluid rond de vijver van Berg en Bos in Apeldoorn is ongekend. De shows zijn om 21:30, 22.00, 22:30, 23:00 en 23:30 en voor wie helemaal romantisch wil doen gaan er gondeltjes rond. Naast een top-40 show is er een nieuwe show van Do de Dolfijn. Herman van Veen schreef dit sprookje speciaal voor Lumido en sprak het ook zelf in. De traditie van Lumido gaat terug naar 1952. De feeëriek verlichte fonteinen, de sprookjesachtige tunnel, de Laan der Verliefden en de romantische gondeltochten blijken van alle tijden. www.lumidoapeldoorn.nl

