Weekendtips: van drakenbootfestival tot pop-up bios

Dit weekend is er weer van alles en nog wat te doen in de regio. In Zwolle kun je film kijken in de open lucht, terwijl in Apeldoorn het spectaculaire Drakenbootfestival op het programma staat.

Drakenbootfestival

Apeldoorn is dit hele weekend in de ban van het Drakenbootfestival. Vanavond gaan de poorten van het terrein in het Zwitsalpark om 17.00 uur open. Rustig opstarten is er niet bij, want er staan op deze eerste avond al gelijk optredens van onder andere Danny Vera, Lil Kleine en Kensington op het programma. Over het eten hoef je je geen zorgen te maken, want er zijn wel vijftien foodtrucks aanwezig. Keuze genoeg dus. Ook de rest van het weekend is er een vol programma, met natuurlijk de drakenbootraces op zaterdag vanaf 11.00 uur. De avond wordt afgesloten met een optreden van de Bökkers. Ook op zondag starten de activiteiten vanaf 11.00 uur.

Pop-up bios

In Zwolle kun je elke avond wel genieten van een mooie film in Pathé of het Fraterhuis, maar voor wie een keer iets anders wil is er vanavond en morgenavond een pop-up bios op het Celeplein. De Franse film L'Amant double, over de verdachte relatie tussen een jonge vrouw en haar psychiater, wordt daar op een scherm getoond. Nu nog hopen dat het droog blijft.

Vlooienmarkt

Wie zin heeft om rond te struinen tussen allerlei spullen, moet zondag in Deventer zijn. Daar is voor het eerst is een grote vlooienmarkt op het Platvoet Evenemententerrein. Er zijn zo'n 250 kraampjes aanwezig met spullen. Bezoekers betalen 2,50 euro entree, kinderen tot en met 10 jaar kunnen gratis het terrein op. Kun je zondag niet? Geen probleem, op 29 juli is er opnieuw een vlooienmarkt op hetzelfde terrein.

Sterkste man / vrouw

Wie wordt de sterkste van man Zutphen en omstreken? Daar draait het zondag allemaal om op de Zaadmarkt en Zutphen, waar tijdens het IJsselfestival verschillende opdrachten zijn om te bepalen wie de sterkste man en vrouw van Zutphen zijn. Voormalig sterkste man van Nederland Wout Zijlstra heeft de leiding. Hiervoor moeten de deelnemers melkbussen tillen, tractor trekken, strobalen werpen en is er een kruiwagenrace. Niet sterk genoeg om mee te doen? Niet getreurd, er zijn zondagmiddag vanaf 12.00 uur nog genoeg andere activiteiten in het centrum van Zutphen.

