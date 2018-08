Weekendtips: van treinen en Jannes tot sterke mannen

De weersverwachtingen beloven dit weekend een opleving van de zomer. Wat is er dan leuker dan een evenement bezoeken? Voor het aanbod hoeft niemand het te laten: er is van alles te doen in de regio.

Hardcore



Hardcore- en hardstyledance dendert zaterdagavond en de aansluitende nacht over recreatiegebied Bussloo. Er is nog een aantal tickets te koop. Om 22 uur trapt Hard Effectz de boel in gang op het hoofdpodium, daarna gaat het achter elkaar door met onder meer Partyraiser, Deadly Guns en Le Bask.

Stoomtechniek



Van de nog werkende stoomlocomotieven in Nederland komt dit weekend zowel de grootste als de sterkste in actie tussen Apeldoorn en Dieren. En daarmee houdt het niet op tijdens het tweedaagse spektakel Terug naar Toen. De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij laat nog veel meer indrukwekkends over het spoor rijden. En behalve de stoom- en dieseltreinen is er op onder meer het station Lieren/Beekbergen van alles te bekijken.

Nederlandstalig en symfonie

Op de derde dag van de Grote Kick-Off is het zaterdag Hollands wat de klok slaat op het Grote Kerkhof in Deventer. Vanaf 19 uur warmen lokale artiesten het publiek op. Daarna beklimmen achtereenvolgens Jannes, Samantha Steenwijk en Henny Thijssen het podium. Tussen 22.30 uur en 23.30 uur is de eer aan Jaman om de slotact te verzorgen. Zondag gaat de afsluiting van het meerdaags evenement over een heel andere boeg: het Orkest van het Oosten speelt vanaf 21 uur, het voorprogramma begint om 20 uur.

Stukjes theater



Op het Noordereiland in Zwolle, naast Theater de Spiegel, vinden bezoekers aan het Stadsfestival een mix van muziek, theater, dans, opera, eten en drinken. De uiteenlopende voorstellingen duren gemiddeld een half uur: dat maakt het lekker laagdrempelig en bovendien mogelijk om meerdere acts te bekijken. Dit jaar gaat het festival op zondag door tot 20 uur.

Sterkste man