Weer besmetting met link naar Apeldoorns café De Zaak: ‘Lijkt wel of corona onze schuld is’

Ruzie in Twello mondt uit in bloederig steekinci­dent: zwaargewon­de en twee aanhoudin­gen

10 juli Een ruzie in Twello is vanmiddag uitgemond in een bloederig steekincident. Daarbij is een 29-jarige man volgens het ambulancepersoneel zwaargewond geraakt. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis in Deventer. De politie heeft twee andere mannen aangehouden.