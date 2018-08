Weer bomenkap in Apeldoorn voor behandeling bezwaar

Opnieuw is er verontwaardiging over bomenkap in Apeldoorn. Bewoners van de Laan van Zonnehoeve verzetten zich tegen het omzagen van 21 bomen, waarmee een groot deel van een oud bosje verdwijnt. De gemeentelijke bezwarencommissie behandelt hun bezwaar in oktober, maar gisteren werd al gezaagd.

Len Pallada vindt het veelzeggend: nota bene in de week dat de omstreden bomenkap wordt uitgevoerd op het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis, gaat ook in Zonnehoeve de zaag erin. Op de Julianalocatie is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk en als dat door het hoogste rechtsorgaan alsnog wordt vernietigd moet de kap worden 'teruggedraaid'. Aan de Laan van Zonnehoeve is het nog 'gekker', vindt Pallada: daar wordt al gekapt voordat de omwonenden hun bezwaren toegelicht.

Beeldbepalend

De bomen moeten wijken om de bouw van één woning mogelijk te maken, zegt Pallada. ,,Daar is een vergunning voor verleend. Als je de bebouwing echter anders situeert, hoeven er veel minder bomen te worden gekapt. Nu verdwijnen er onevenredig veel bomen. Terwijl dit deel uit maakt van de 'groene wig' tussen de IJssel en de Veluwe en de gemeente dit eerder aanduidde als een beeldbepalend bosje. De bomenspecialist van de gemeente gaf tien jaar geleden expliciet aan dat dit niet gekapt zou mogen worden'', zegt Pallada. ,,Zoals de wind waait, waait m'n rokje, is het kennelijk bij de gemeente.''

,,Ik snap het gewoon niet'', zegt ze. ,,Apeldoorn is Europese bomenstad van het jaar en gaat aan de weg timmeren met de aanleg van 'tiny forests'. Dat staat in flagrante tegenstelling tot dit.''

Hoorzitting

Het steekt haar bovendien hoe het er procedureel aan toegaat: voor het einde van de bezwaartermijn diende ze op 6 augustus haar bezwaarschrift in. ,,Ik kreeg vervolgens een meneer aan de lijn die meldde dat er in oktober een hoorzitting komt. Had die me dan niet even kunnen vertellen dat ik daarmee de kap niet verhinderde? Daarvoor had ik kennelijk een 'voorlopige voorziening' moeten vragen bij de rechter.'' Volgens de gemeente is overigens nog geen sprake van een hoorzitting maar van een informeel gesprek om te polsen of de bezwaarprocedure wordt doorgezet.

Burning Man

Dat de bezwaren pas worden behandeld terwijl er al bomen zijn gekapt doet denken aan de gang van zaken rond Where the Sheep Sleep ('Burning Man'). Voor het tweede jaar op rij boog de bezwarencommissie zich daar deze week pas na het festival over. Tijdens die zitting beklaagden de wijkvereniging en Milieuzorg Apeldoorn zich dat de gemeente hen vorig jaar niet 'ontvankelijk' verklaarde, omdat het een 'eenmalig evenement' betrof dat al was afgelopen.

Politiek

De ChristenUnie-fractie in de Apeldoornse gemeenteraad wil dat de politiek zich hier opnieuw over buigt. ,,Wanneer achteraf bezwaar wordt gemaakt tegen iets 'eenmaligs' word je vrijwel per definitie niet ontvankelijk'', zegt raadslid Jarin van der Zande. ,,Je kunt echter niet voorspellen of iets eenmalig is. Het WK beachvolleybal was bijvoorbeeld ook 'eenmalig' terwijl we daarna wel een EK beachvolleybal kregen.''

Dat 'werkproces' moet dus anders, vindt Van der Zande. Ook de ervaringen van Pallada, waarvan hij via de Stentor hoorde, vindt hij ongewenst. ,,We hebben de ambitie een 'andere overheid' te zijn. Dan hoort dit soort dingen niet te gebeuren. We moeten zoeken naar gezamenlijke oplossingen.''

Neutraal blijven

Juridisch gezien gebeurt er niks fout aan de Laan van Zonnehoeve, geeft de gemeente aan. Als de bezwaarmakers de kap hadden willen voorkomen dan hadden ze echt naar de rechter moeten stappen, zegt gemeentewoordvoerster Nienke Stavast. ,,Als de rechter een voorlopige voorziening afgeeft, dan moeten de werkzaamheden stoppen tot de bezwaarprocedure is afgerond. In dit geval is helaas niet door de bezwaarmakers zo’n voorlopige voorziening gevraagd.''

Waarom wijst de gemeente daar niet op als een afspraak wordt gemaakt voor het bezwaartraject? ,,Er zijn meerdere belangen, we zijn daar heel neutraal in'', aldus Stavast.