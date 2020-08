Weer brand in Matenpark: getuigen zien vermoedelijke dader wegfietsen

Brand in het Matenpark in Apeldoorn. De laatste weken was het rustig, maar afgelopen nacht was het weer ‘raak’. Rond 01.00 uur stond een berm in vlammen. Getuigen zagen een man bij het beginnende vuur. Hij ging er snel vandoor op een fiets, in de richting Adelbrechtgaarde.

Drie fietsers reden op weg naar huis door het park toen ze nabij het Ezelsbruggetje opeens een klein vuurtje zagen. ,,Vlak daarvoor kwam een man ons tegemoet fietsen’’, vertelt een van de fietsers de volgende ochtend aan de Stentor. ,,Hij was net opgestapt, slingerde nog een beetje om vaart te maken. Hij schrok toen hij ons zag.’’

Het drietal bedacht zich geen moment en belde de brandweer via het alarmnummer. ,,Ze waren er best snel’’, zegt de getuige. ,,Maar naar ons gevoel duurde het toch best lang. We zeiden nog ‘wanneer horen we de sirenes nu eens’. Toen kwam de brandweer opeens aanrijden. In de nacht gebruiken ze de sirene zo min mogelijk, zo werd ons uitgelegd.’’

De brandweer wist het vuur binnen een paar minuten onder controle te krijgen. Door de warmte is de natuur kurkdroog dus een brandje kan zich al snel uitbreiden. De brandweer wist dit echter te voorkomen.

Lange bakkebaarden

Volgens de getuigen had de man die wegfietste donker blond haar. Hij had een ‘beetje onverzorgd uiterlijk’ en droeg lange bakkebaarden. Hij had een wit shirt aan en een spijkerbroek. Hij reed weg op een donker kleurige, oude fiets in de richting van de Adelbrechtgaarde.

De drie fietsers gingen na het incident nog even samen wat drinken. ,,Ik heb ze bij me uitgenodigd. Je wilt er toch even over praten. Het is niet iets wat je alle dagen overkomt.’’

Sinds 22 mei waren er geen meldingen meer over branden in het Matenpark. Daarvoor gebeurde het zeer geregeld dat stukjes park afbrandden. Ook het speelhuisje Matenschans vatte meerdere malen vlam. Het vuur bleek keer op keer te zijn aangestoken. De politie had de zaak rond de branden in onderzoek maar dit heeft tot voor zover bekend nog niet tot aanhoudingen geleidt.