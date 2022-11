Weer brandt een auto uit in Apeldoorn: derde in twee weken tijd

De brand ontstond even na 05.00 uur. Een regenpijp bij een naastgelegen schuur is door de hitte deels gesmolten. Ook is een ruit van een woning gebarsten. Erger is voorkomen dankzij het snelle ingrijpen van de brandweer. De politie doet verder onderzoek.

Twee weken geleden was het ook raak aan de Socratesstraat in Apeldoorn. Twee auto's gingen in die straat in vlammen op. De politie stelde vrij snel na het incident al uit te gaan van brandstichting. Een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is daarvoor aangehouden.