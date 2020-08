Wéér een auto van volkszanger Frank van Etten uit Apeldoorn in lichterlaaie

Aan het bewogen leven van de Apeldoornse volkszanger Frank van Etten is vannacht een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Rond 01.00 uur vloog op de Flevoweg (N302) ter hoogte van Ermelo zijn auto spontaan in brand.

De zanger van het lied ‘Ik sta in lichterlaaie’ zag begin 2017 ook al tot drie keer toe één van zijn auto’s in vlammen opgaan. Het is nog onduidelijk of Van Etten zelf achter het stuur van het voertuig zat dat vannacht spontaan in brand vloog op de Flevoweg.

Twee inzittenden

Wie de man en de vrouw waren die de brandweer aantrof, is nog niet bekend gemaakt. Ook is nog onduidelijk waarom zij in zijn auto reden.

De twee konden overigens ongedeerd het voertuig verlaten voordat het volledig uitbrandde. Volgens de brandweer vatte de auto hoogstwaarschijnlijk vlam door een technisch mankement.

De uitgebrande auto van Frank van Etten. © Persbureau Heitink/ Tim van Donkersgoed

Dreigement

Van Etten (die een hit scoorde met het nummer ‘Leef als een Zigeuner’) kwam later wel ter plaatse om zelf poolshoogte te nemen, maar was nog niet bereikbaar voor verder commentaar.

De volkszanger uit Apeldoorn, die onlangs een patatzaak opende in Harderwijk, kent een bewogen leven. De autobranden in 2017 zouden volgens hem zijn bedoeld als dreigement van criminelen met wie hij zaken had gedaan.

Uitverkochte Americahal

Aan het einde van dat jaar blikte hij in een interview in deze krant terug op een achtbaan van ellende, kort nadat hij in een uitverkochte Americahal in zijn Apeldoorn een concert had gegeven. Zijn conclusie toen: ,,Als je je hart blijft volgen kom je op je bestemming uit.’’