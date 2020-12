Wéér een kapperszaak erbij: onrust op het Schubertplein in Apeldoorn

Steden in regio vrezen voor sinter­klaas­druk­te die niet komt: ‘Jeetje wat rustig’

5 december Het dreigement is niet van de lucht. Als het te druk wordt met ‘sinterklaasshoppers’ in de binnensteden van Zwolle en Deventer, dan gaan de winkels dicht. Ook Apeldoorn blijft alert, nadat vorige week al is ingegrepen. Knopen bezoekers de waarschuwing in hun oren?