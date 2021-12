Weer een streep door grootste zaalvoetbaltoernooi van Apeldoorn

Museum in Macedonië rond ‘Leeuw van Hoenderloo’ krijgt nu hulp uit Gelderland

Zeker, in zijn voormalige woonplaats Hoenderloo wordt hij ook herdacht. Maar de meeste aandacht krijgt A. den Doolaard al jaren in Macedonië. Onder meer een museum in Ohrid is gewijd aan de Nederlandse schrijver. Nu dat in de knel is gekomen, wordt in Gelderland hulp opgetuigd.

1 december