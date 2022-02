Wéér ernstig ongeval op ‘dodenweg’ langs Apeldoorns Kanaal: slachtoffer bekneld in auto

Minstens een persoon raakte zwaargewond. Het gaat om een vrouw, die bekneld kwam te zitten in een auto. Zij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer staat volledig vast, want de weg is afgesloten.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Mogelijk is de bestuurder van een Peugeot tegen een boom geknald, waarna het voertuig op de andere weghelft belandde en daar in botsing kwam met een tegemoetkomende BMW. Twee personen zijn in een ambulance onderzocht, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.