Wéér geen Apeldoorns Wintercircus: ‘Het zijn bijzondere tijden’

Robert (50) uit Epe plundert bankreke­ning minderjari­ge zoon, maar het ligt aan zijn ex

Toevallig zag Robert B. (50) uit Epe dat er een jongerenrekening van zijn zoon aan zijn eigen bankrekening was gekoppeld. Er gold een contactverbod en B. had geen gezag meer over zijn zoon, waarna hij de ruim 1800 euro naar zichzelf overmaakte. Diefstal dus, zeggen justitie én de rechter, waarvoor B. een taakstraf van 60 uur krijgt.

13 december