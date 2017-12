Weer gesprongen waterleiding in Apeldoorn; ondernemers en bewoners kijken er al niet meer van op

Serious Request in Apeldoorn moet meer worden dan Glazen Huis

12:55 Tijdens Serious Request in Apeldoorn is er 24 uur per dag horeca geopend. In elk geval op het Marktplein, waar het Glazen Huis van 3FM komt te staan, zal er de klok rond eten en drinken te koop zijn. Het is een van de manieren waarop de gemeente Apeldoorn hoopt van het evenement een groot feest te maken.