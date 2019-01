Weer is de vraag: John Berends, waar begin je aan?

video Sinds vandaag woont officieel een wolf op de Veluwe: roofdier is nu echt terug in ons land

8:34 De wolf is na anderhalve eeuw terug in Nederland. Een wolvin op de noordelijke Veluwe ‘woont’ precies vandaag zes maanden in het gebied. Dan weten wetenschappers: die blijft. De provincie Gelderland wil nu versneld weten wat het precieze leefgebied van het dier is.