Weer miljoenenstrop voor Apeldoorn

Streep door mestvergis­ter Klarenbeek, gemeente verwacht rechtszaak

11:32 De omstreden bouw van een mestvergister in Klarenbeek is voorlopig van de baan. De gemeente Apeldoorn trekt de verleende vergunning in omdat de bouw niet snel genoeg is begonnen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat de gemeente dat doet. Tegen de biovergister bestaat zwaar verzet in de buurt.