Wéér tegenvaller voor geplaagd Wintercircus Apeldoorn: vandalisme bij de wagens

video Scholier Cathelijne (16) uit Apeldoorn knalt er in haar examenjaar een Spotify-hit uit

Toen de Apeldoornse Cathelijne Kort werd gebeld door haar manager, kon ze haar oren niet geloven. Haar zelf geschreven nummer No More is razendpopulair op Spotify en staat sinds deze week in de Kids Top 20. ,,Het deuntje maakte ik gewoon in een app op mijn telefoon.”

18 december