Wéér vieze geur in Apeldoorn Zuidwest: dit keer is een verdelgingsmiddel de boosdoener

Verontruste bewoners van Apeldoorn Zuidwest kunnen opgelucht ademhalen. In de wijk werd gisteren en vandaag wéér een vreemde lucht waargenomen. In tegenstelling tot de vorige keren bleek de reden nu wel te achterhalen. Volgens de brandweer is de stank veroorzaakt door een middel om de buxusmot mee te bestrijden.

Aan de Vlietweg en Carrouselweg werden ze het afgelopen jaar al drie keer geconfronteerd met een ranzige lucht. Zo werd de brandweer in december en maart ook al gealarmeerd. Maandagavond roken bewoners weer wat vreemds, maar nu namen ze geen chemische geur waar. ,,Het was anders dan de vorige keren. Nu was het een rotte-appel-lucht. Heel weeïg”, vertelde de aan de Carrouselweg woonachtige Monique van Vugt dinsdagochtend.

Hond

In eerste instantie dacht ze dat de hond daar verantwoordelijk voor was, maar al snel bleek dat meer huishoudens er last van hadden. ,,Als je vanaf hier richting de Vlietweg liep, kwam de geur je echt tegemoet. De brandweer heeft bij ons in huis ook nog metingen verricht, maar daar kwam niets uit. Ik vind wel hier nu wat aan gedaan moet worden. Het is tenslotte al de vierde keer dat we hier last van hebben.”

Ze had die worden amper uitgesproken of de teller stond op vijf. De brandweer kwam even na het middaguur opnieuw ter plaatse. Buurtbewoners hadden dezelfde lucht als maandagavond waargenomen. Ook toen was er iemand met bezig om de buxusmot te bestrijden. De brandweer concludeerde derhalve dat het verdelgingsmiddel deze keren de boosdoener was.