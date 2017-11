Wéér waterballet in winkelcentrum Apeldoorn

,,Natuurlijk zijn we het zat", verzucht Hessel Westra, eigenaar van de Primera en voorzitter van Ondernemersvereniging Kerschoten. ,,Tegelijkertijd heeft het weinig zin om met vingers te gaan wijzen. De gemeente Apeldoorn zit hier ook niet op te wachten en Vitens net zo min. We zullen gewoon even door de zure appel heen moeten bijten met z'n allen."

Waterleidingen vervangen

Westra doelt op de werkzaamheden die momenteel gaande zijn op het Mercatorplein. Vitens en Liander zijn namelijk bezig met het vervangen van de waterleidingen onder het plein. Het werk had eigenlijk medio november al afgerond moeten zijn, maar heeft enige vertraging opgelopen. Als het goed is, ontvangen alle ondernemers en bewoners van de omliggende wijk vandaag een brief waarin ze worden geïnformeerd over de stand van zaken. Vitens en Liander rekenen erop dat het werk in de loop van volgende week is afgerond.