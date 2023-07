Weer zit er een gat in de Freule; tegenslag blijft maar kleven aan brug in Apeldoorn

Nog een klap in gezicht voor eigenaar afgebrande seksclub Beekbergen: 'Het zijn lijkenpik­kers!’

Het leed is nog niet geleden voor seksclubeigenaar Eric Witten (61). Brandde ruim een week geleden zijn exclusieve seksclub in Beekbergen nog tot de grond toe af, afgelopen weekeinde trapten inbrekers nóg eens keihard op zijn ziel. De onbeschadigde schuur achter de villa is zaterdagnacht opengebroken en leeggeroofd. ,,Dit zijn lijkenpikkers!’’