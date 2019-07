Weg met de misverstanden: project in Apeldoorn wil nieuwkomer helpen op arbeidsmarkt

Schrikken bij Radio Kootwijk: kop van ree op grindpad

16 juli Het zal je maar gebeuren. Fiets je nietsvermoedend, zoals vrijwel wekelijks, over het fietspad tussen Assel en Radio Kootwijk, doe je een wel heel macabere ontdekking. Op het grindpad naast de fietsstrook ontwaarde Apeldoorner Gerard Schaake namelijk een kop van een ree. ,,Dat was wel even schrikken”.