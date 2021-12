Weg vrij voor woningen op Burgersterrein in Eerbeek, maar gemeenteraad wil daar nog niet aan: ‘Te vroeg’

Kitten YouTuber Jessie Maya uit Apeldoorn overleden in droger: ‘Kan het geen plek geven’

Youtuber Jessie Maya heeft een aantal heftige dagen achter de rug. De influencer kreeg na een reis bij thuiskomst te horen dat haar kitten Loki in de droger was overleden. ,,Het is iets dat nooit had mogen gebeuren en ik kan er ook geen rust in vinden”, aldus een huilende Jessie Maya in haar video.

15 december