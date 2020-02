Wegen Alterno en Klaver scheiden, ambities liggen te ver uit elkaar

Volleybalvereniging Dros Alterno neemt na het seizoen afscheid van trainer William Klaver, de trainer van de Apeldoornse volleybalsters die nog strijden voor lijfsbehoud in de eredivisie. Klaver kan zich niet vinden in de richting die de Apeldoornse vereniging met de vrouwenafdeling na dit seizoen in wil slaan.

Daar zijn volgens de club intensieve gesprekken aan vooraf gegaan. Voorzitter Henk Wijnsma weet dat de club volgend seizoen niet dezelfde financiële armslag heeft als de voorgaande jaren. ,,Daarom kunnen we niet hetzelfde sportieve programma draaien en dat is de reden dat William en de club uit elkaar gaan. Daarnaast hebben we op de ledenvergadering besloten dat we het ook als club over een andere boeg willen gooien. We gaan ons meer richten op de jeugd en de mini's en zullen dan ook meer investeren in de trainers voor die afdelingen.”

Minder inkomsten

Een van de redenen die ten grondslag liggen aan de beslissing is dat er veel minder inkomsten worden gegenereerd door de club, zegt de voorzitter. ,,We hebben een eigen hal, die veel geld kost in onderhoud bijvoorbeeld. Een groot deel van de inkomsten kwam binnen door verhuur van de hal aan de gemeente Apeldoorn. Die heeft zich teruggetrokken, waardoor we heel veel geld mislopen.”

Quote We gaan ons meer richten op de jeugd en de mini's en zullen dan ook meer investeren in de trainers voor die afdelingen Henk Wijnsma, Voorzitter Dros Alterno

De beslissing om niet samen verder te gaan, staat los van de huidige sportieve situatie, benadrukt Wijnsma. ,,Er wordt natuurlijk wel eens wat geroepen als de resultaten tegenvallen, maar daar heeft deze beslissing niets mee te maken. We wisten vooraf dat het een moeilijk seizoen zou worden en als trainer en coach heeft William er alles aan gedaan om de kampioenspoule te halen. Helaas lukte dat niet. Het team gaat de komende weken alles in het werk stellen om ook volgend seizoen in de eredivisie uit te kunnen komen. Om dat te realiseren krijgen ze alle benodigde steun van het bestuur.”