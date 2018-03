Wegman staat zetel in Apeldoorn af aan Van der Borg

Zoutvaatje, mosterpotje en fruitmanden van Koning Willem I tijdelijk te zien in Hotel de Keizerskroon in Apeldoorn

15:58 Hotel de Keizerskroon, de buren van Paleis Het Loo, stelt de komende tijd een servies van Koning Willem I tentoon. Het porseleinen servies is afkomstig uit de collectie van Paleis Het Loo, dat op dit moment gesloten is vanwege een verbouwing. Een deel van de museumcollectie van Het Loo is 'on tour' en wordt op andere plekken tentoongesteld.