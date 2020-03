Wegrestaurant in Beekbergen schiet hongerige truckers met golfkar te hulp

video Niemand rijdt te hard op onze A50: ‘Maar ze komen straks wel weer, het is zo verslavend als roken’

18:22 98, 101 of 100 precies; en een enkeling tuft zelfs nog langzamer dan 90. Vanaf vandaag geldt overdag, op alle Nederlandse snelwegen, dat 100 kilometer per uur het maximum is. Met de lasergun op stap kan de Stentor geen snelheidsduivels betrappen. ,,Die komen straks hun hok wel weer uit.’’