Wegwerk aan A50 rond Apeldoorn nadert einde met afsluitingen en hinder in weekenden

Rijkswaterstaat is eind mei begonnen met het groot onderhoud aan de A50. In de weekeinden van 16, 23 en 30 juli 2021 worden de hoofdrijbaan en de parallelbaan aangepakt rondom afrit 24. Er zijn dan minder rijbanen beschikbaar en op- en afritten worden afwisselend afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met verkeershinder en extra reistijd van circa een half uur, verwacht Rijkswaterstaat.

Asfalt

Aanleiding voor het werk is dat het asfalt aan vervanging toe is. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de deklaag en het vervolgens opnieuw aanbrengen van de bovenste laag asfalt.

In het komende weekeinde, van vrijdag 16 juli 20.00 uur tot maandag 19 juli 06.00 uur, vinden de werkzaamheden plaats aan de parallelbaan op de A50 bij aansluiting Apeldoorn. Er is één rijstrook beschikbaar voor het verkeer op de A50. De oprit voor het verkeer richting Zwolle en de afrit komende vanuit Arnhem zijn afgesloten.

Omleiding

Een weekeinde later is er één rijstrook beschikbaar op de hoofdrijbaan bij Apeldoorn in de richting van Zwolle. En van vrijdag 30 juli 20.00 uur tot maandag 2 augustus 06.00 uur is er één rijstrook beschikbaar voor het verkeer op de A50 in de richting van Arnhem. De oprit Apeldoorn in de richting van Arnhem en de afrit Apeldoorn komende vanuit Zwolle zijn afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid bij alle afsluitingen.