Weinig animo voor stemmen bij ROC Aventus Apeldoorn

Mathieu Beurskens, voorzitter van het stembureau bij Aventus, zegt dat er woensdagmiddag rond 16.30 uur ongeveer twintig leerlingen hun stem hebben uitgebracht. Marnix Pieterse, stembureaulid: ,,Er waren net twee meisjes die geen flauw idee hadden wat ze moesten doen. Ze vroegen of ze samen het stemhokje in mochten.'' Volgens Pieterse is de opkomst onder jongeren nooit fantastisch. ,,Betere voorlichting is essentieel. Ik ben toch tevreden dat die twee meiden in elk geval de moeite nemen om te komen. Laat vloggers of andere influencers aan het woord over het belang van verkiezingen. Dat lijkt me een goed middel om meer studenten naar de stembus te krijgen.''