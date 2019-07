Weinig begrip voor demente mensen aan de gemeentebalie: ‘gehaast, ongeduldig en ze vinden het eng’

Apeldoorn­se Celine speelt puppy Rocky in theaterver­sie van Paw Patrol

8:55 De 25-jarige Celine van Burkum-Brouwers uit Apeldoorn speelt in de kindervoorstelling ‘Paw Patrol Live!’. Ze toert daarmee door het hele land en speelt vanaf woensdag (31 juli) drie dagen lang, zes voorstellingen, in Apeldoorn. Celine vertelt hoe het is om dagelijks in de huid van een puppy te kruipen...