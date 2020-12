Wel begrip, maar niemand die het echt snapt... Winkelen is kort voor kerst heel raar in Apeldoorn

Video Tony doneert gelukskoek­jes aan onderne­mers in Apeldoorn die wel wat steun kunnen gebruiken

9:50 Hij kent van dichtbij de verhalen. Ondernemers die het door de uitbraak van corona ontzettend moeilijk hebben. ,,Natuurlijk wil je hen een hart onder de riem steken’’, zegt Tony Veer, directeur en eigenaar van blikkenspecialist The Box in Apeldoorn. ,,Geweldig dat er voor hen een kerstpakket is. Wij blij dat we een bijdrage kunnen doen.’’