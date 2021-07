Wél coronaproof, toch streep door optredens Hazes en Tino Martin in Apeldoorn

Ouders ten einde raad over jeugdzorg in Apeldoorn: ‘Sorry, we nemen uw zoon niet in behande­ling, ons geld is op’

7 juli Tot twee keer toe klopten ze dit jaar op een dichte deur bij een jeugdzorginstelling in de gemeente Apeldoorn. ‘Sorry, we kunnen uw zoon niet in behandeling nemen, we zitten al aan het budgetplafond’, kregen ze tot hun verbazing te horen. Met andere woorden: het geld was op.