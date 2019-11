Wel geld voor ‘feestjes’ maar belasting moet omhoog. Grote onvrede bij Apeldoornse oppositie

De onvrede in de oppositie over het financiële beleid is groot. ChristenUnie stelde een ‘tegenbegroting’ op en dient vandaag dertien moties en amendementen in, terwijl de SGP er acht presenteert. De SP en Partij voor de Dieren vinden slechts één motie gepast: 'Trek de begroting in en start een nieuw proces’.