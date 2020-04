Wel kenteken op camerabeelden; nog geen arrestatie(s) na paasexplosie in Apeldoorn

Op camerabeelden van de explosie die zaterdagavond 11 april aan de Bariumstraat in Apeldoorn-Zuid plaatsvond, is een kenteken zichtbaar. Dat heeft echter nog niet geleid tot één of meerdere arrestaties.

,,Het klopt dat er een kenteken te zien is op beelden. We hebben dat ook nagetrokken. Het betekent echter niet automatisch dat de houder van een kenteken ook de dader is”, stelt politiewoordvoerder Simen Klok. ,,We onderzoeken wat de auto te maken heeft met het incident en of de eigenaar van de auto hierbij betrokken is geweest.”

Kan onderzoek schaden

Op 11 april explodeerde er omstreeks 23.30 uur een projectiel voor het raam van Frits Vels. Hij zat binnen met zijn dochters van 11 en 10 een spelletje te doen. Ze kwamen met de schrik vrij. Want bij de ontploffing, die in de wijde omgeving te horen was, vielen geen gewonden. Wel raakte zijn woning licht beschadigd. De politie weet intussen de oorzaak van de knal. Klok: ,,Maar we willen hier nog geen details over delen. Dat kan het onderzoek schaden.”

Omwonenden menen dat de ‘bom’ op het verkeerde adres ‘bezorgd’. Tijdens een rondgang door de buurt wezen veel mensen in de richting van twee woningen in hetzelfde blok. Sinds die vorig jaar opgedeeld zijn in appartementen, is het volgens hen hommeles aan de Bariumstraat. Of er inderdaad sprake was van een vergissing, is volgens Klok nog niet duidelijk. ,,Dat kunnen we pas vaststellen als er een verdachte is aangehouden.”

Volledig scherm Frits Vels inspecteert de ochtend na de explosie zijn voorgevel. © Pim Velthuizen

Volledig scherm De schade valt mee. © Pim Velthuizen