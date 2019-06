Wel of geen vuurwerk in Apeldoorn? En: wel of geen boetes?

,,Wilt u vuurwerk blijven afsteken, of wilt u af van het vuurwerk in uw buurt?’’ De gemeente Apeldoorn vraagt twintigduizend inwoners om zich uit te spreken over ‘vuurwerkvrije zones. Daarbij vertelt de gemeente er echter niet bij of die zones op basis van vrijwilligheid worden ingevoerd of dat de politie flink gaat bekeuren.