Wel shoppen in Apeldoorn maar niet voor de fun: ‘Die nieuwe schoenen heb ik echt nodig. Kijk, ik heb ze al aan!’

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn zegt te beseffen dat de gedeeltelijke lockdown voor veel mensen zwaar is maar hoopt dat de mensen de moed er in houden. ,,Een frisse neus halen is prima maar vermijdt de drukte, ook in de binnenstad’’. Ondanks die oproep is in de Hoofdstraat is zaterdagmorgen veel winkelend publiek. Tonnie Kaal is met haar zus Elly op pad. ,,Voor een paar boodschappen. We zijn bewust vroeg gegaan en houden ons aan de regels’’, zegt de Apeldoornse.