Wel toeren, maar nauwelijks wandelen in de Veluwse natuur bij Apeldoorn

Veel mensen genieten vandaag van de natuur tussen Ugchelen, Radio Kootwijk, Assel, Hoog Soeren en Apeldoorn. Ze maken met de auto of motor een 'Rondje Assel'. Op de parkeerplaatsen in de bossen is het echter rustig. De politie houdt in het gebied een vinger aan de pols.

Wielrenners

Ook wielrenners maken een rondje, al zijn dat er minder dan je met dit mooie weer zou verwachten. Motorrijders hebben duidelijk de overhand. Vaak in duo's, soms in grotere groepen. Een rijdende groep telde meer dan veertig mensen.

,,Tja de zon hè’’, verklaar Martine Bakker op de parkeerplaats bij Hoog Buurlo waarom ze er met haar vriend op uit is getrokken. ,,We zijn fervente motorrijders. Dan wil je met dit mooie weer toch even lekker toeren. We blijven uit de drukte en dat lukt prima.’’ En dat de ANWB adviseert om thuis te blijven? ,,Tja. Dan zouden we nu naast elkaar in de tuin zitten. Ik zie het verschil niet.’’