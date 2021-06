Wel volledig versierd, maar dit jaar geen groot feest: zwarte bladzijde voor ‘Oranjerotonde’ in Apeldoorn

Rond een EK of WK voetbal is de ‘Oranjerotonde’ in Apeldoorn de place to be als het Nederlands elftal een wedstrijd wint. Uitgelaten voetbalsupporters komen dan naar de rondweg in de wijk De Maten om feest te vieren. In de komende maand is dat niet toegestaan wegens de geldende coronamaatregelen, waarbij samenkomsten verboden zijn.