Die las op de website van De Stentor het bericht dat maandagavond het rijwiel van de 23-jarige jongeman in Apeldoorn was gestolen. Nota bene op het moment dat hij met een ambulance op weg was naar het ziekenhuis, nadat hij op de Sluisoordlaan onwel was geworden. ,,Het is dermate schrijnend dat wij vinden dat wij iets moeten doen”, zegt Hans de Kievid namens zijn broers, van het familiebedrijf in Nunspeet dat is gespecialiseerd in e-bikes.