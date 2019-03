Welke Apeldoorner wil graag een mini-bosje in de buurt?

Apeldoorn mag een paar van die mini-bosjes laten aanleggen door natuurorganisatie IVN. Afgelopen november werd het eerste tiny forest geplant in Zevenhuizen. De bedoeling is dat er dit jaar nog drie bij komen. De vraag is dus alleen waar dat het best kan.

Onderhoud

De gemeente en IVN hopen op scholen of groepjes buurtbewoners die zo'n project in hun buurt zien zitten. De bedoeling is dat zij ook een rol krijgen bij de aanplant én het onderhoud van het bosje.

Het idee achter tiny forests is dat de stad er een mooie plek voor kleine dieren bij krijgt, die tegelijk een bijdrage kan leveren aan ontspanning en ontmoeting van omwonenden. Voor kinderen heeft het een educatieve waarde.

Enthousiaste scholen of buurtbewoners kunnen zich tot en met 4 mei 2019 aanmelden via www.apeldoorn.nl/tinyforest. De gemeente kiest daarna welke locaties het meest geschikt zijn. Dat wordt eind mei bekendgemaakt.